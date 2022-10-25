لحظة بلحظة.. ننشر رابط متابعة ظاهرة كسوف الشمس فى مصر

جدة - نرمين السيد - كسوف الشمس 2022... وحذر المعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر لـ كسوف الشمس المرتقب اليوم الثلاثاء، والذى تشهده الكرة الأرضية ويُرى فى مصر.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين من الممكنأن يعرِّض العين لأشعة الشمس الضارة؛ مما يتسبب فى تلف العين.

كسوف الشمس 2022... وعلى صعيد متصل، دعا المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس اليوم الثلاثاء، بمرصد حلوان، بالقاهرة، لافتا إلى أنه سيفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

كسوف الشمس في مصر

كسوف الشمس 2022... ولفت معهد البحوث الفلكية إلى أنه سيكون هناك فريق بحثى مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

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وأعلن معهد البحوث الفلكية تنظيم محاضرات علمية تثقيفية خاصة بـ ظاهرة كسزف الشمس يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد، كما أنه سيكون هناك فعالية رصد لـ كسوف الشمس فى مصر 2022، باستخدام التليسكوب الشمسى وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان.