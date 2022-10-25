عاجل- أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.





ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتزداد حدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانا. كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

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