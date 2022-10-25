الأرصاد تعلن تقلبات طقس اليوم بالتزامن مع كسوف الشمس

جدة - نرمين السيد - طقس اليوم

ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وكشفت الأرصاد عن أهم الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 27 20

العاصمة الإدارية 26 19

6 أكتوبر 27 18

بنها 27 19

دمنهور 26 18

كفر الشيخ 26 18

المنصورة 25 19

دمياط 25 21

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 27 18

السويس 27 19

الزقازيق 27 20

شبين الكوم 27 20

طنطا 25 18

شلاتين 31 23

الإسكندرية 25 19

العلمين الجديدة 25 17

وادي النطرون 27 19

مطروح 25 18

السلوم 26 16

سيوة 26 13

العريش 25 20

رفح 24 19

الطور 27 22

كاترين 21 13

رأس سدر 32 19

نخل 25 13

طابا 29 21

نويبع 30 22

حلايب 27 23

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 30 23

مرسى علم 31 23

الفيوم 28 18

بني سويف 27 17

المنيا 28 18

أسيوط 28 17

سوهاج 30 18

قنا 31 19

الأقصر 31 18

أسوان 31 19

الوادي الجديد 32 15

أبوسمبل 31 20

أبو رماد 32 24

رأس حدربة 31 23