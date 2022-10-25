تمتد إلى مناطق من القاهرة ليلا.. أماكن سقوط الأمطار اليوم

جدة - نرمين السيد - أماكن سقوط الأمطار اليوم

وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إنه من المتوقع أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على جميع الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن هناك فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى مساء على فترات متقطعة.

واشارت إلى وجود فرص لـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.