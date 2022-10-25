محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير منطقتين فى شرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - الجولة تفقد خلالها المحافظ، أعمال رفع كفاءة مسجد السلام، وكذلك أعمال استكمال إنارة النخيل بطريق السلام وأيقونة السلام.
وشدد محافظ جنوب سيناء على سرعة استكمال إنارة جميع النخيل بالمدينة، فى إطار استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27
رافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة، الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، ومحمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والشيخ إسماعيل الراوى، مستشار المحافظ لأعمال المساجد، وكان فى استقبالهم بمواقع العمل ممثلى الجهات المشرفة والشركات المنفذة.
ومن جانبه، حرص محافظ جنوب سيناء على التقاط صورة تذكارية مع العمال؛ لتحفيزهم وتقديرا لجهودهم المخلصة.
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