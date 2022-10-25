إغلاق جزئى لـ الطريق السياحى حتى تقاطعه مع الدائرى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - تبدأ الإدارة العامة للمرور، فى تمام الساعة الـ 6 من صباح اليوم الثلاثاء، إجراء عملية غلق جزئي للطريق السياحي - المنصورية بواقع 3 حارات مرورية بكل اتجاه بالتناوب من بدايته، وحتي تقاطعه مع الطريق الدائرى أعلى المنصورية.





وكشفت الإدارة العامة للمرور على أن هذا الإغلاق سيكون لمدة أسبوع، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

يأتى هذا، في إطار تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطبقة الخرسانية الخاصة بالطريق السياحي وتحديدًا في المنطقة المحصورة من بداية الطريق السياحي وتقاطعه مع الطريق الدائري "محور المنيب" من أعلى طريق المنصورية، وحتى منتصف المسافة بالطريق السياحي في اتجاه طريق الفيوم وطريق الواحات.

ويستمر الغلق الجزئى ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، وحتـى الساعة الـ 11 من يوم الإثنين 31 أكتوبر الجارى، علي أن يكون العمل على مدار 24 ساعة طوال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .



وكشفت الإدارة العامة لمرو الجيزة على أنه تم مع الشركة المنفذة، ووضع وسائل الأمن الصناعي من "الكشافات -الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية ـ علامات تحذيرية قبل منطقة الأعمال بمسافة "1كم – 500م - 100م" فى الاتجاهين بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لتسيير الحركة المرورية.