كسوف الشمس 2022.. التفاصيل الكاملة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كسوف الشمس اليوم في مصر

كسوف الشمس 2022... وحذر المعهد القومى للبحوث الفلكية، المواطنين من النظر لـ كسوف الشمس المرتقب اليوم الثلاثاء، والذى تشهده الكرة الأرضية ويُرى فى مصر.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن النظر إلى كسوف الشمس دون الحماية الصحيحة للعين من الممكنأن يعرِّض العين لأشعة الشمس الضارة؛ مما يتسبب فى تلف العين.

كسوف الشمس 2022... وعلى صعيد متصل، دعا المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الزائرين والجمهور، لرصد ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس اليوم الثلاثاء، بمرصد حلوان، بالقاهرة، لافتا إلى أنه سيفتح أبوابه للجمهور بالمجان، ويوفر أجهزة رصد متخصصة ونظارات للكسوف.

كسوف الشمس في مصر

كسوف الشمس 2022... ولفت معهد البحوث الفلكية إلى أنه سيكون هناك فريق بحثى مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وأجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة، كما سينظم المعهد محاضرات علمية تثقيفية خاصة بـ ظاهرة كسزف الشمس يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد، كما أنه سيكون هناك فعالية رصد لـ كسوف الشمس فى مصر 2022، باستخدام التليسكوب الشمسى وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان.

كسوف الشمس فى مصر 2022.. ولفت معهد البحوث الفلكية إلى أنه سيتم أيضًا، تنظيم فعالية أخرى بمرصـد القطامية الفلكى، وفى المركز الإقليمى للمعهد بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، وفى المركز الاقليمى للزلازل بأسوان، وجارى التنسيق لفعالية فى الأقصر، كما سيُنقل الحدث على الهواء مباشرة من مركز الرصد عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات وعلى موقع المعهد الرسمى وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة المعهد.

كسوف الشمس 2022

وعن تفاصيل ظاهرة كسوف الشمس فى مصر 2022.. كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكرة الأرضية، تشهد صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، كسوفا جزئيا للشمس، يأتى تزامنا مع نهاية ربيع الأول، وعند اقتران هلال شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن كسوف الشمس فى مصر اليوم يستغرق منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

كسوف الشمس 2022.. يبدأ فى الساعة الـ 10 و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا ويبدأ كسوف الشمس 2022 كـ كسوف شبه ظلى حيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، كما سيكون أيضا، عند نهايته كسوفا شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان.

كسوف الشمس 2022

كسوف الشمس 2022.. وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن كسوف الشمس اليوم يمكن رؤيته ككسوف جزئى فى أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق إفريقيا.

وتابع معهد البحوث الفلكية: "سيتم تسجيل المرحلة القصوى من كسوف الشمس الجزئى 2022، فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا، بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس".

ولفت معهد البحوث البفلكية إلى أن كسوف الشمس 2022 يُرى فى القاهرة فى مرحلة الكسوف الجزئى فى تمام الساعة الـ 12 ظهرا تقريبا، وستكون ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة فى تمام الساعة الـ 1 و9 دقائق ظهرا تقريبا حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس.

كسوف الشمس 2022

كسوف الشمس فى مصر ينتهى فى الساعة الثانية و16 دقيقة تقريباً، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا.

كسوف الشمس فى مصر 2022... جدير بالذكر، أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث إن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض، وحركة الأرض حول الشمس.

كسوف الشمس 2022

كسوف الشمس 2022 فى الدول العربية.. من المتوقع أن يكون كسوف الشمس مشاهدًا بنسب مُتفاوتة من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والإمارات وكذلك الكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان والسودان وليبيا وفى المملكة العربية السعودية.

كسوف الشمس اليوم سيكون كسوف الشمس الثانى خلال هذا العام 2022؛ فقد حدث كسوف الشمس الأول هذا العام فى 30 أبريل الماضى 2022، وتحديدا خلال شهر رمضان المبارك، وقد أثر على مناطق من جنوب وجنوب غرب أمريكا الجنوبية وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية بالإضافة إلى جزء من المحيطين الهادئ والأطلسى، ولكنه لم يكن مرئيًا فى الوطن العربى.