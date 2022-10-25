على المصيلحى: استمرار صرف السلع التموينية للمواطنين إضافة لمنحة الرئيس

وأوضح المصيلحى، أن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه وأصحاب المعاشات الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه بالإضافة إلى مستفيدى تكافل وكرامة وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعى.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تصرف يوميا لمخازن الجملة ما يقارب 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت، وكذلك بالنسبة للأرز، بالإضافة إلى السلع الأخرى، لافتا إلى زيادة السلع المنصرفة للمواطنين إلى 30 سلعة شهريا تشمل الزيت والسكر والأرز والمكرونة ومساحيق الغسيل وغيرها من السلع التى تهم الأسرة المصرية.
وصرح أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، بأن نسب صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر تخطى الـ95%، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين تواصل تنفيذ حملات يومية على منافذ الصرف للتأكد من التزامها بصرف السلع المقررة للمواطنين طبقا للتوجيهات الوزارية الأخيرة بهذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمى معاون الوزير، إلى وجود 8 ملايين بطاقة دعم يستفيد أصحابها من المنحة التى أقرها الرئيس السيسى، لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدا وجود مخزون كبير من السلع بكل مخزن ويتم استعاضته من المخازن الكبرى يوميا.
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