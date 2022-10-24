رئيسة وزراء إيطاليا للرئيس السيسي: مهتمون بتعزيز التعاون الثنائى مع مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - وجهت رئيسة وزراء إيطاليا "جورجيا ميلونى"، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على تهنئتها برئاسة الحكومة، مؤكدة اهتمام إيطاليا باستقرار شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مصر فى المجالات الهامة للبلدين.

كان الرئيس بعد الفتاح السيسى، قدم التهنئة إلى جورجيا ميلونى، على توليها رئاسة الحكومة الايطالية، متمنياً لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذى يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق،

كما أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل مع "ميلوني" لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الايطالية فى إطار الشراكة الراسخة التي تجمع مصر وإيطاليا فى جميع المجالات، ودعا الرئيس السيسى "ميلونى" للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP 27 بشرم الشيخ الشهر القادم، حيث اثق أن الجمهورية الإيطالية الصديقة قادرة على القيام دور إيجابي بنـاء خـلال القمة المرتقبة.