عضو لجنة العفو الرئاسى: 1088 شخصا خرجوا بعفو رئاسى حتى الآن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - قال طارق العوضى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن منظومة العفو الرئاسى متكاملة داخل الدولة المصرية، بالإضافة لبذل مجهود كبير من النيابة العامة، مشيرا إلى أن المعفو عنهم يخرجون من باب السجن بملابس ملكى، ويتصلون بذويهم ليشاركوهم الفرحة.

وأكد طارق العوضى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، على قناة النهار، أن كل من خرج من السجن بعفو رئاسى بلغ 1088 شخصا، لن تتلوث إيديهم بدماء، مشيرا إلى انه يتم إخراج من قال رأيه فى لحظة وفترة معينة مرت فى حياة الدولة.

وأضاف، نقول لمن يشكك فى لجنة العفو الرئاسى :"لا" ومازالت البقية تأتى، كما أنه ما زالت هناك قوائم كثيرة تنتظر العفو الرئاسى.

وأوضح أن إخراج زياد العليمى، الناشط السياسى والبرلمانى السابق، كان من ضمن الملفات التى كان بها رهان بشكل شخصى من لجنة العفو، وكل القوى السياسية ولجنة شباب الأحزاب والسياسيين طالبوا بخروج العليمى وقد حدث.

وأضاف: نؤكد أن مقولة الوطن يتسع للجميع أصبحت حقيقة على أرض الواقع، بخروج المعفو عنهم، فهو اليوم عريس الإعلام والقوى السياسية ومصر، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس مستمرة.