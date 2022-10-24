البحوث الفلكية تكشف موعد كسوف الشمس وتحذر من النظر بالعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:30 مساءً - كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الكسوف الجزئي للشمس المتوقع حدوثه غدًا الثلاثاء، موضحا أنها ظاهرة طبيعية فلكية ولا يوجد لها تداعيات مثل ما يتردد عنها «آخر الدنيا».

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الكسوف الجزئي للشمس يبدأ من الساعة 11.55 صباحا، ويستمر لمدة ساعتين وربع الساعة، وسيكون هناك بث مباشر على صفحات المعهد لرصد الظاهرة.

ولفت الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن النظر بالعين المجردة للشمس خلال هذه الفترة قد يؤدي إلى العمى وفقدان البصر، موضحا أنه لا أحد ينظر للشمس بعينه المجردة خلال وقت الظاهرة وما دون ذلك لا يوجد خطر على الإنسان.

وأكد أن الكسوف الجزئي لا يوجد فيه خطورة على الطلاب في المدارس والجامعات ومن ثم لا يستدعي منح إجازة، كما فعلت بعض الدول العربية، مؤكدا أن الجو سيكون شبه مغيم ولكن الشمس سوف تشرق.

وحذر الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، من النظر إلى الشمس في ذلك الوقت بواسطة أفلام الأشعة الطبية القديمة، لأنها قد تسبب مشاكل في العين.

وأضاف أنه سيتم توفير نظارات وتليسكوب لمن يأتي لمقر المعهد لمتابعة الظاهرة، وسيتم إلقاء محاضرة عند العاشرة والنصف صباحا للتعريف بالظاهرة

واختتم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن آخر كسوف للشمس هذا العام هو الذي يحدث غدا، والكسوف القادم سيكون كليا في أغسطس 2027، ويتم الإعداد له من الآن، في الأقصر.