عاجل- جورجيا ميلونى تشكر السيسى على تهنئتها برئاسة الحكومة الإيطالية

جدة - نرمين السيد - وأكدت ميلونى، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، اهتمام إيطاليا باستقرار شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، وكذلك تعزيز علاقات التعاون الثنائى مع مصر فى المجالات الهامة للبلدين. وأعلن ديوان رئاسة الجمهورية الإيطالية، الجمعة، أن الرئيس سيرجو ماتاريلا، عهد بمهمة إسناد الحكومة الجديدة إلى زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليمينى، جورجا ميلونى.

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