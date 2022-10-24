القباج وشحاتة يشاركان فى احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2022

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين، بمكتبها بديوان عام الوزارة، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وذلك على هامش مشاركة شحاتة، فى احتفالية اليوم العالمى للفتاة 2022 تحت عنوان "مشاركة الفتيات فى صنع القرار.. تعليمك- مفتاح – قرارك".





وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات المشتركة بين "الوزارتين"، فى إطار تعزيز سبل التعاون بين الجانبين من أجل توفير مظلة تأمينية للفئات الأولى بالرعاية وخلق تأثير ايجابى داخل للمجتمع المصرى. ورحبت القباج، بوزير القوى العاملة، وذلك فى بداية كلمتها فى الاحتفالية التى نظمتها وزارة التضامن الاجتماعى، موجهة له الشكر والتقدير على حرصه على حضور الاحتفالية، وعلى استقباله الفتاة "مريم" بمكتبه ضمن مبادرة "فتيات فى أدوار قيادية". وأكدت وزيرة التضامن اهتمام الدولة المصرية بالمرأة، واستمرار وزارة التضامن فى تقديم الدعم لحقوق الفتيات فى الصحة والتعليم والثقافة والحماية من العنف، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات فى هذا الشأن مثل مبادرة "مودة"، و"المشورة الأسرية" ومن خلال مراكز حماية الفتيات من العنف والاتجار بالبشر، ولعل أهم برنامج فى ذات الشأن هو برنامج "وعى" والذى يهدف إلى توعية الفتيات بحقوقهن والقضاء على السلوكيات والمعتقدات السلبية التى قد تعوق مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

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