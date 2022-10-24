قائمة خبراء قناة القاهرة الإخبارية (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاءت القائمة كالتالى: الدكتور ياسر ثابت، الدكتور عزت إبراهيم، أشرف العشرى، الدكتور أشرف سنجر، الدكتور محمد فايز فرحات، الدكتورة نورهان الشيخ، محمد مصطفى أبو شامة، الدكتور أسامة السعيد، سيد جبيل، إيهاب عمر.

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