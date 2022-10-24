سفير مصر بجوبا يلتقى وزير شؤون الرئاسة فى جنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى معتز مصطفى عبد القادر، سفير مصر لدى جنوب السودان، مع وزير شؤون الرئاسة الدكتور برنابا بنجامين، لعرض آخر تطورات الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ "COP27" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل.





وتم استعراض أولويات الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والتى تقع فى نطاق اهتمام جنوب السودان وبالأخص العلاقة بين السلم وتغير المناخ، كما أعرب السفير المصرى عن تطلع مصر لمشاركة رفيعة المستوى من جنوب السودان. من جانبه، أعرب الوزير الدكتور برنابا عن التقدير للجهود المصرية لتنظيم المؤتمر والتوصل لحلول قابلة للتنفيذ، مؤكدا على عزم جنوب السودان المشاركة بمستوى رفيع فى الحدث. كما تطرق اللقاء لعدد من المشروعات المصرية التى تنفذ فى جنوب السودان، بما فى ذلك إعادة تأهيل المدارس الفنية المصرية وكذا متابعة مساعى انشاء فرع لجامعة الاسكندرية بمدينة "تونج"، بالإضافة إلى الدورات التدريبية فى مختلف المجالات والمقدمة من الجانب المصرى لبناء القدرات البشرية فى جنوب السودان.

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