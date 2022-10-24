الرد على الشائعات.. حقيقة اللائحة التنفيذية لقانون الدراجات الهوائية

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جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن ما نشر عار تماما من الصحة، وأنه لا صحة لوجود قانون جديد أو لائحة تنفيذية تخص الدراجات الهوائية وأن المواد الموجدة فى القوانين الحالية الخاصة بقانون المرور كافية لتنظيم ركوب الدراجات.
وأوضحت الوزارة، أنه لا توجد ثمة مشكلة فى أى محافظة فى هذا الشأن
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