محافظة القاهرة: استمرار الدراسة غدا بجميع المدارس ولا صحة لتعطيلها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - أكدت محافظة القاهرة إستمرار الدراسة غدًا بجميع مدارس القاهرة وعدم صحة ما يتم تداوله عن تعطيلها بالعاصمة .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار الدراسة غدا بجميع مدارس القاهرة، كما نفت ما نشر علي بعض المواقع بشأن تأجيل الدراسة غدا، وأهابت بالجمهور، وأولياء الأمور اتباع الشائعات وتحري المعلومات من مصدرها.

وأكد محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية على مديرى عموم الإدارات التعليمية، متابعة انتظام سير الدراسة والتأكيد علي حضور الطلبة.