عوض تاج الدين: وضع كورونا الوبائى مستقر بمصر.. و99% من الحالات تعالج منزليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 09:30 مساءً - قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إن الوضع الوبائى لكورونا في مصر مستقر، والأعراض بسيطة جدا، و99% من الحالات تعالج في المنزل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه حضرة المواطن: "مع تغير الفصول تظهر حالات برد عادية وبعض الحالات يشتبه بها أعراض كورونا لأن أعراض البرد وكورونا متشابه وفى الحالات كلها أمراض معدية ومن يمرض لابد من عمل تحاليل وعزله في المنزل لمدة 4 أيام حتى يتم التأكد من المرض.

وتابع: "من يظهر عليه أعراض يجب عزله منزليا لمدة 4 أيام، وبنصح الأمهات بعزل الطالب في المنزل لمدة 4 أيام، وتطعيمات كورونا متوفرة بمكيات كبيرة جدا ومن لم يحصل على تطعيم يجب أن يأخذ الجرعة، ومن لم يحصل على اثنين أو ثلاثة الحصول على جرعة تنشيطية، بالإضافة إلى أنه متوفر تطعيم الانفلونزا الموسمية لمن هما أقل من 5 سنوات وأكثر من 65 عاما ومن هما مصابون بأمراض تنفسية".

وعن تحدى كتم النفس، قال التنفس هو اللى بنخلينا نعيش، ومن يكتم النفس لشخص أخر يحدث عنده فشل تنفسى يؤدى إلى الوفاة، وهذه اللعبة تعتبر في منتهى الخطر والخطورة على حياة الأولاد ولا يجب أن يحدث".