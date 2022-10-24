القس أندريه زكى لشركاء الهيئة الإنجيلية الدوليين: لا سلام لنا إلا فى مصر

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حفل استقبال شركاء الهيئة الدوليين، اليوم الإثنين، بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وسفراء الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وهولندا وبلجيكا، وعدد من الإعلاميين والأكاديميين وقادة فكر المجتمع المصرى، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصرى.





وقال الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، إن بلادنا مصر تتغير للأفضل وتواجه وتكافح لمواجهة التحديات العالمية، مؤكدا: "نحن نهتم بالإنسان والكرامة الإنسانية كما نقف على أرض واحدة مع من نخدمهم".

وأضاف زكى فى كلمته خلال حفل استقبال شركاء الهيئة القبطية الإنجيلية الدوليين، إن العيش المشترك يتأكد بالمساحات المشتركة ومساحات الاختلاف، متابعا: "ونحن نؤمن بقضية التسامح، والتسامح بالنسبة لنا ليس تسامح من قوى لضعيف ولكن فى معناه العميق أن يكون لديك مكان للآخر المختلف، والتواضع هو أن تعطى فرصة للآخر المختلف أيضا، كما نؤمن بأن العمل على أرض الواقع، وهو أمر هام".

وأردف رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر: "نشعر بشرف كبير أن نكون جزء من المبادرات الرئاسية التى تنفذها الدولة المصرية، حيث تلعب دورا هاما فى السلام المجتمعى، وجاءت المبادرات كخطوة هامة لدعم الأشخاص الأولى بالرعاية، مثل مبادرة حياة كريمة مشروع بالنسبة لنا من المشروعات الهامة على أرض الواقع مع ملايين المصريين".

وتابع: "كما نشعر بالفخر لتخصيص الدولة عام 2022 عام المجتمعى المدنى، ونحن من جهتنا نشارك بعدد ليس بقليل فى المشاريع بالاشتراك مع وزارة التضامن، كما نشعر بسعادة لأننا جزء من التحالف الوطنى للتنمية".

واختتم زكى بالقول: "نحن جزء من هذا المجتمع، ونشعر بسعادة لأننا نقوم بهذا الدور ونحن نقول الحقيقه كما هى، لا سلام لنا إلا بسلام مصر ولا عيش لنا إلا فى مصر ولا مستقبل لنا إلا فى مصر".