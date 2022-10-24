توجيه عاجل من وزير التعليم بشأن تسجيل الغياب غدا بسبب كسوف الشمس

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار الدراسة بالمدارس بشكل طبيعى، غدا الثلاثاء، مع تسجيل الغياب كأى يوم دراسى عادى.

جاء ذلك تعليقا على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعى، بزعم صدور قرار من وزير التربية والتعليم ينص على رفع الغياب فى المدارس، غدا الثلاثاء، تزامنا مع حدوث كسوف جزئى للشمس.

كما أصدر محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم القاهرة، بيانا صحفيا، ينفى فيه شائعة تأجيل الدراسة بمدارس القاهرة، غدا الثلاثاء، موجها مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام سير الدراسة والتأكيد على حضور الطلاب.

وأكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه لا داعى لتعطيل الدرسة بالمدارس أو الجامعات بسبب كسوف الشمس، مؤكدا أنها ظاهرة طبيعية، ويكتفى بعدم النظر إلى الشمس تجنبا لحدوث أضرار.

وكانت الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عممت خطابا على المديريات التعليمية بشان الخسوف الجزئى للشمس، المتوقع أن يرى فى مصر، غدا الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022.

وجاء فى الخطاب، إنه فى إطار حرص الوزارة على حماية أبنائها الطلاب، وبالإشارة إلى ما ورد ببعض الصحف عن توقع حدوث كسوف جزئى للشمس، يرى فى مصر يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022، وأن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف يعرض شبكية العين للاحتراق ولا يمكن إصلاح ذلك التلف، وأن الكسوف سوف يستمر من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، يرجى التوجيه باتخاذ اللازم نحو توعية الطلاب بكافة المنشآت التعليمية التابعة لمديريتكم بخطورة النظر إلى الشمس أثناء فترة الكسوف.

ووجهت الوزارة باعتبار الموضوع مهم وعاجل.

وتشهد الكرة الأرضية، غدا الثلاثاء، كسوف جزئى للشمس، تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس، حيث يستغرق منذ بدايته فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبا، ككسوف شبه ظلى "لا يمكن رؤيته بالعين المجردة" وحتى نهايته ككسوف شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين و8 ثوان، أى 4 ساعات و4 دقائق تقريب.

وفى القاهرة، يرى الكسوف فى مرحلة الكسوف الجزئى عند الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا، وتكون ذروة الكسوف الجزئى عند تمام الواحدة و9 دقائق ظهرا تقريبا، حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3 من قرص الشمس.

وينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية و16 دقيقة تقريبا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين و16 دقيقة تقريبا .