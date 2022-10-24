حجازى: مدارس التكنولوجيا التطبيقية أحد النماذج الناجحة للاستثمار فى التعليم

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، فى فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الاقتصادى 2022، بجلسة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم" والتى تهدف إلى الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصرى العام والفنى.





وأكد الدكتور رضا حجازى، خلال كلمته، أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات التى تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص والمستثمرين على المشاركة فى المشروعات التعليمية على النحو الذى يحقق رسالة الوزارة والعائد الاستثمارى المنشود فى الوقت ذاته.

وأضاف الوزير، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والبالغ عددها 42 مدرسة حتى الآن، أحد النماذج الناجحة فى عملية الاستثمار فى التعليم، حيث إنها تعمل على ربط التعليم باحتياجات سوق العمل خاصة مع استحداث بعض المهن وخروجها إلى سوق الوظائف، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى إطلاق المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، يكون بها تخصصات جديدة تخاطب مهن المستقبل.

وأوضح أن مصر تولى أهمية فى الاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها ربع التعداد السكانى فى المدارس، وتضم منظومة التعليم قبل الجامعى 25 مليون طالب فى حوالى 60 ألف مدرسة.

واستعرض الوزير، فى كلمته، خطة تطوير التعليم المصرى، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تضع الطلاب على مسار التقدم المعرفى، وبناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة.

وتناول الدكتور رضا حجازى، جهود الوزارة فى تنمية الفرص الاستثمارية فى مجال التعليم بالتعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمدارس المصرية اليابانية، التى تطبق أنشطة "التوكاتسو"، فإنه يتواجد منها حاليا 51 مدرسة على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف التوسع فيها وبناء 100 مدرسة أخرى تطبق هذا النموذج، مشيرا فى هذا الصدد إلى ما يتعلق بالتعاون والتنسيق مع المدارس الخاصة والدولية الراغبة فى تطبيق أنشطة "التوكاتسو"، وما يتم من إنشاء لمراكز تدريب للحصول على شهادة إجازة مزاولة وتدريس تلك الأنشطة.

كما تناول الوزير موقف مدارس النيل، لافتا إلى أن عددها وصل إلى 14 مدرسة حاليا، ومن المستهدف بناء 30 مدرسة أخرى على مستوى الجمهورية، موضحا ما يتم من جهود للترويج لمناهج النيل المصرية الدولية دوليا، وذلك من خلال عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالشهادة والدعوة لزيارات ميدانية للمدارس التى تطبق نظام النيل التعليمى الدولى، مستعرضا كذا موقف الاستثمار فى مدارس بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والتى يتواجد منها حاليا 16 مدرسة على مستوى المحافظات، ومستهدف بناء 2000 مدرسة أخرى.

واستعرض الوزير، خلال الجلسة، طرح 28 مركز تعليم فنى فى 19 محافظة للشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن الوزارة تعمل على تحويل هذه المراكز الـ28 إلى مدارس تعليم فنى متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وتطرق الوزير إلى ملف حوكمة التعليم الخاص فيما يتعلق بتراخيص إنشاء المدارس الجديدة، وتجديد وتعديل تراخيص المدارس القائمة من خلال إطلاق منصة خاصة بإصدار وتجديد التراخيص والتى تتضمن تجميع الرسوم المطلوبة من جميع الجهات لسدادها مرة واحدة إلكترونيا.

ويهدف المؤتمر الاقتصادى 2022، إلى مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة المفكرين والخبراء المتخصصين، بالتوازى مع الحوار الوطنى، على أن يشمل حوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات، والتوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة.