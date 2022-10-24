جدة - نرمين السيد - وكتب الطاهرى، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك": "على بركة الله ينطلق الموقع الإلكترونى للقاهرة الإخبارية -النسخة العربية- يوم الخميس القادم 27 أكتوبر 2022 فى تمام الساعة الواحدة ظهرا". وتابع: "كل الشكر لفريق عمل الموقع السادة الصحفيين والمحررين بقيادة الأستاذ حفنى وافى.. كل الشكر لشركة Be interactive الأستاذ حسن حامد وفريقه العالمى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- انطلاق الموقع الإلكترونى لقناة القاهرة الإخبارية الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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