عاجل- الحكومة تحسم الجدل حول تعطيل الدراسة غدا بسبب كسوف الشمس

جدة - نرمين السيد - تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، أنباء بشأن إصدار قرار بتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئى المتوقع حدوثها.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل الدراسة غدا الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر 2022 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية تزامنا مع ظاهرة كسوف الشمس الجزئى المتوقع حدوثها، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، حيث تعتبر ظاهرة الكسوف الجزئى للشمس من الظواهر الطبيعية التى تتم فى نصابها الطبيعى ولا تأثير لها على انتظام اليوم الدراسى بأى شكل ولا تستدعى أى تعطيل للدراسة، مُهييةً بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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