وزيرة التخطيط: كلمة الرئيس السيسى بالمؤتمر الاقتصادى من القلب ووصلت للناس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:29 مساءً - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المؤتمر الاقتصادي مبادرة إيجابية للغاية ومن المهم أن يكون فيه هذا القدر من المصارحة والمكاشفة، قائلة: "مفيش حاجة في الظروف الصعبة أهم من أن نكون يدًا واحدة وأكثر حاجة تدي ثقة هي المصارحة بكل التفاصيل".

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، في حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن المؤتمر الاقتصادي مبادرة مهمة من القيادة السياسية للاستماع لكل الآراء بمنتهى الشفافية، وحتى نرى التحديات ونخلق منها فرصة خاصة أن هناك تنوعًا كبيرًا في المؤتمر من كل الأطياف وخبرات مختلفة وأحزاب مختلفة.

وعلقت الدكتورة هالة السعيد، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، قائلاً: "كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كانت مؤثرة وكانت من القلب ووصلت للناس بانطباعات حقيقة عاصرها بنفسه، وعرض رئيس الوزراء للأربعين سنة اللي فاتوا من الاقتصاد مهمة وتوضح أسس التقييم".