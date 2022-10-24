جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، جلسة "آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى"، والتى تعقد فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى، اليوم الإثنين.



جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، جلسة "آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى"، والتى تعقد فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى، اليوم الإثنين. ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

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