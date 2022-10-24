محافظ جنوب سيناء يفتتح أعمال تطوير سقالة خليج نعمة (فيديو)

وقال فودة إن افتتاح المرسى بعد التطوير ليكون أول مرسى سياحى خاص تأسس عام 1984 بمنطقة خلیج نعمة بمدينة شرم الشيخ لاستقبال مراكب الغوص ومراكب النزھة والیخوت الخاصة والسياحية، وھو یعتبر أقدم مرسى يخوت بمدینة شرم الشیخ والذى ساھم فى تنمیة وتعلیم ریاضیات الغوص بجمھوریة مصر العربیة بالإضافة إلى فتح سیاحة الغوص والیخوت الخاصة من جمیع أنحاء العالم بجانب القيمة التاريخية الكامنة فى هذا المشروع الرائد منذ عام 1984.
ويحتوى المرسى على العديد من الخدمات والأنشطة السياحية المكملة كمطعم سياحى وبار بالإضافة إلى خدمات التراكى والرسو لمراكب الغوص ويخوت النزهة واليخوت السياحية.
ويتزامن افتتاح مشروع نعمة باى يخت كلوب مع خطة طموحة للتنمية المستدامة التى تقوم بها الدولة وحرص القيادة السياسية على تطوير القطاع السياحى وتعزيز العائدات السياحية فى ضوء الاستعدادات النهائية لمؤتمر المناخ 2022.
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