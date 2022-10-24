موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - تلتفت أنظار عشاق الكرة المستديرة، الى أستاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية، لمتابعة المبارة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، في كأس السوبر المصري يوم 28 أكتوبر القادم في دولة الإمارات.





ويشارك النادي الأهلي لذي يخوض المباراة بصفته وصيفا للدوري المصري، للفوز بلقب كأس السوبر المصري بعد أن خسر لقبي الدوري المصري وكأس مصر في آخر موسمين لصالح الزمالك.

بينما يسعى الزمالك الذي سيخوض المباراة بصفته بطلا لبطولتي الدوري المصري وكأس مصر، لزيادة حصيلة ألقابه التي بدأها منذ موسمين بالفوز بلقب الدوري المصري مرتين متتاليتين وكأس مصر.

وتنطلق مباراة كأس السوبر المصري، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي، والثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين بالإمارات.

من المنتظر أن تتم إذاعة مباراة الأهلي والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضا عبر قناة أبوظبي الرياضية.