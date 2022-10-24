المؤتمر الاقتصادى.. عطالله: الشمول المالى ليس هدفا ولكن وسيلة لاقتصاد عادل

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال كلمته أمام جلسة "آليات تعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى"، والتى تعقد فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التمويل متناهى الصغر يمس أكبر قطاع وهم المواطنين الذين لا يستطيعون التعامل مع البنوك.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ شركة سى آى كابيتال القابضة، أن حجم الاختراق فى الشمول المالى بمصر أقل من الأسواق المحيطة الشبيهة لنا.