لجنة القيادات بشمال سيناء تلتقى المتقدمين لوظيفتى مديرى الإدارة الصحية بالعريش ومستشفى الشيخ زويد.. ( صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - عقدت لجنة القيادات فى محافظة شمال سيناء اليوم ، الإثنين، اجتماعا برئاسة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وعضوية كل من : العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، الدكتور محمد المرادنى الأستاذ بجامعة االعريش ، الدكتور علاء السيد الأستاذ بجامعة العريش، والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ، وأحمد منصور مدير عام التنظيم والادارة ، وذلك لاختيار المتقدمين لشغل وظيفتى مدير إدارة العريش الصحية ومدير مستشفى الشيخ زويد المركزى .

وأعلن علاء الدين عطوة ، مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة أنه تقدم لوظيفة مدير إدارة العريش الصحية عدد 3 أطباء ، بينما تقدم لوظيفة مدير مستشفى الشيخ زويد المركزى عدد 6 أطباء .

وأشار عطوة الى أن اللجنة التقت بجميع المتقدمين ، وجارى تقييمهم لاختيار الأنسب منهم للمنصبين وفقا للقانون المنظم لذلك .







