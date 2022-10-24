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لجنة القيادات بشمال سيناء تلتقى المتقدمين لوظيفتى مديرى الإدارة الصحية بالعريش ومستشفى الشيخ زويد.. ( صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - عقدت لجنة القيادات فى محافظة شمال سيناء  اليوم ، الإثنين، اجتماعا برئاسة اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وعضوية كل من : العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، الدكتور محمد المرادنى الأستاذ بجامعة االعريش ، الدكتور علاء السيد الأستاذ بجامعة العريش، والدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ، وأحمد منصور مدير عام التنظيم والادارة ، وذلك لاختيار المتقدمين لشغل وظيفتى مدير إدارة العريش الصحية ومدير مستشفى الشيخ زويد المركزى .

 

وأعلن علاء الدين عطوة ، مدير عام ادارة العلاقات العامة والإعلام بديوان عام المحافظة أنه تقدم لوظيفة مدير إدارة العريش الصحية عدد 3 أطباء ، بينما تقدم لوظيفة مدير مستشفى الشيخ زويد المركزى عدد 6 أطباء .

 

 وأشار عطوة  الى أن اللجنة التقت بجميع المتقدمين ، وجارى تقييمهم لاختيار الأنسب منهم للمنصبين وفقا للقانون المنظم لذلك .

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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