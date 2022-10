برج خليفة يضئ بالسلسلة الوثائقية "أم الدنيا" أحدث أعمال منصة WATCH IT "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:30 مساءً -

قدم برج خليفة بدبي عرضا لفيديو تضمن جزءاً من السلسلة الوثائقية الدرامية "أم الدنيا" ومجموعة الأعمال الأصلية التى أطلقتها منصة WACHT IT، خلال عام 2022 والتي ستطلقها خلال الأشهر القادمة.

وقدم أطول برج في العالم عرضاً ضوئيا مذهلا أضاء سماء مدينة دبي وشاهده الآلاف من السائحين شمل جزء من وثائقي "أم الدنيا" الذي أطلقته المنصة أول الشهر الجاري، وكذلك تنويه عن أحدث الأعمال القادمة، مسلسل "إتزان" ومسلسل "بالطو وفانلة وتاب" وفيلمي "سيوة- النداهة" و"الباب الاخضر" الذي ستطلقه WATCH IT قريبا.

كما أبرز العرض الضوئي المبهر على برج خليفة بعض أعمال منصة WATCH IT الأصلية الأخرى مثل مسلسل ريفو وجدران وتحقيق وشيف بالبيت.

وأطلقت منصة WATCH IT الرائدة في إنتاج وبث المحتوى الترفيهي العربي على الإنترنت، في بداية أكتوبر الجاري السلسلة الوثائقية الدرامية "أم الدنيا" وهي الأولى من نوعها التي تسرد تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي.

السلسلة التي تتكون من 15 حلقة، تسرد في إطار تشويقي وإنساني بسيط وملم بتاريخ مصر الطويل منذ بدايته وحتى العصر الحديث. وتبدأ سلسلة الأفلام بتتبع آثار وتطور الإنسان المصري القديم منذ حوالي عشرين ألف عام، مروراً بتوحيد الأرضين و عصر بناء الأهرامات، وعصور الاضمحلال الأولى والثانية، وملوك الهكسوس وازدهار ملوك الدولة الحديثة إلى أن نصل إلى حكم كليوباترا ونهاية عصر الأسرات. الحلقات تسلط الضوء على المادة التاريخية بشكل متطور لتربط بين المشاهد وشخصيات هامة في تاريخ الدولة المصرية وتضيف للمادة التاريخية بُعد إنساني ودرامي لأول مرة يتم استخدامه في سرد تاريخ مصر القديمة.

تأسست منصة WATCH IT عام 2019، في خطوة لحماية الملكية الفكرية للمحتوى الدرامي والسينمائي المصري والعربي وعمل أكبر مكتبة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج للمشاهد العربي في كل دول العالم. وتلعب WATCH IT دورا كبير منذ تأسيسها في إثراء المنافسة الفنية بتقديم محتوى متنوع من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، حيث جذبت ملايين المستخدمين بمحتواها الراقى. وبدأت WATCH IT في نهاية 2021 في التوسع في انتاج الأعمال الأصلية Originals مع التوسع في عملية الاستحواذ على الأعمال المختلفة العربية وغير العربية.

وتهدف WATCH IT لتقديم محتوى مُختار خصيصاً لمشاهدة ترفيهية آمنة لكل العائلات حول العالم حيث تحرص المنصة على تقديم محتوي متنوع ومختلف من شأنه إرضاء جميع الاذواق والفئات مع الإلتزام بالحفاظ على الاصالة والهوية المصرية والعربية، وتهدف أن تصبح أكبر منصة محتوى عربي في العالم.