أخبار مصرية

رئيس البورصة السابق: الصندوق السيادي جسر بين ملكية الحكومة والقطاع الخاص

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أكد الدكتور ماجد شوقى، الرئيس السابق للبورصة المصرية، أن دور البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة سيكون هاما للغاية للشركات المملوكة للدولة والشركات الناشئة وشركات القطاع الخاص.

 

وأضاف الرئيس السابق للبورصة المصرية، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن الصندوق السيادي جسر وترجمة بين ملكية الحكومة والقطاع الخاص، كما يقوم بدور مهم فى مساعدة المستثمرين بالاستثمار فى مصر.

 

واقترح الرئيس السابق للبورصة المصرية، إنشاء محفظة أوراق مالية لضخ بعض السيولة فى السوق المصرية، موضحا أن هذه المحفظة تعطى عمقا أكبر للبورصة المصرية، لتجتذب الصناديق السيادية التى خرجت من مصر ولم تعد حتى الآن.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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