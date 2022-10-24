رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو: صندوق مصر السيادي يعطي رسالة ثقة للمستثمرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أكد الدكتور محمد سامح عمر، رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، أن صندوق مصر السيادي ساعد في تجديد الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، موضحا أن صندوق مصر السيادي يعطي رسالة ثقة للمستثمرين في قطاع السياحة.

وأضاف رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادى، أن صندوق مصر السيادي حقق نجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو: أي مستثمر في الفترة الراهنة سواء أجنبي أو مصري يريد الوصول لصندوق مصر السيادى.