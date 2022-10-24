أحمد الطاهرى يكشف عن قائمة خبراء الإعلام المنضمين لقناة القاهرة الإخبارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - كشف الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائمة خبراء الإعلام المنضمين لقناة القاهرة الإخبارية، المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة والتي تحمل العديد من المفاجآت للمشاهد المصرى والعربى.

وجائت قائمة خبراء الإعلام كالتالى: الدكتور ياسر ثابت، الدكتور عزت إبراهيم، الأستاذ أشرف العشري، الدكتور محمد فايز فرحات، الدكتور نورهان الشيخ، الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة، الدكتور أسامة السعيد، الأستاذ سيد جبيل، الأستاذ ايهاب عمر.

واستعرض الإعلان الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية" أيضاً، قائمة المذيعين والإعلاميين الكبار، وهم: خيري حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد وفادي غالي وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفي وليلاس كافوزي وفيروز مكي ورغدة أبو ليلة ومارينا المصري ونهى درويش ورغدة منير وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف ومنى شكر ورشا عماد وهدي كمال وشيرين غسان وداليا أبو عميرة وآية الكفوري وشيماء الكردي وداليا نجاتي.

وبدأ الإعلان الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية" من ميدان التحرير مرورا بالمتحف المصرى وكوبرى قصر النيل ورصد وسط القاهرة، واستعراض تطور المكاتب والاستوديوهات الخاصة بقناة "القاهرة الإخبارية".

وجاء الإعلان الرسمي للقناة يحمل العديد من الرسائل التي تستهدفها القناة وهى: "هنا ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر، هنا البعد الغائب في تكوين الصور، هنا يتحقق السبق في ماراثون لا ينتهى .. هنا مرآة الوطن العربى وضميره الحى .. المعنى والدليل.. العمق في التناول.. الصدق في التحليل.. هنا نتجاوز الحدود وسط عالم يموج بالأحداث بحثا عن الحقيقة المجردة.. هنا عاصمة الخبر.. هنا القاهرة".