مصر تدين الهجوم الإرهابى على فندق فى الصومال

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابى الذى استهدف فندقا بمدينة كيسمايو بجنوب الصومال، وراح ضحيته تسعة أشخاص وإصابة سبعة وأربعون آخرين.





وأعرب السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب دولة الصومال الشقيقة ولأسر الضحايا فى هذا الحادث الأليم، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأعاد المتحدث باسم وزارة الخارجية، التأكيد على موقف مصر الراسخ الذى يدين مثل تلك الأعمال الإرهابية البغيضة أيا كانت صورها أو دوافعها، مطالبا بضرورة تكاتف المجتمع الدولى من اجتثاث الإرهاب من جذوره وتجفيف منابع تمويله و دعمه.

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