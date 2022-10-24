انطلاق فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادى بالمؤتمر الاقتصادى (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - الجلسة حضرها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتناقش دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص. وانطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادى، أمس الأحد ويستمر 3 أيام، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصرى، بمشاركة نخبة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار رجال الدولة.

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