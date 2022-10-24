وزير القوى العاملة و محافظ الشرقية يفتتحان ملتقى التوظيف بنادي بروسيا دورتموند...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 05:29 مساءً - إفتتح الأستاذ حسن شحاته وزير القوى العاملة والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ملتقي التوظيف بالقطاع الخاص والذي تنظمه مديرية القوى العاملة تحت شعار اختار وظيفتك بمشاركة 59 شركة ومنشأه صناعية بالقطاع الخاص لإتاحة ( 5948 ) فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص بمرتبات مجزيه وذلك في حضور الأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوى العاملة بالشرقية والأستاذ أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان والأستاذ محمود خميس رئيس مجلس إدارة شركة بروسيا دورتموند والأستاذ صلاح عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون والأستاذ أشرف الدوكار رئيس الإتحاد العام لعمال الشرقية وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وذلك بنادي بروسيا دورتموند بالعاشر من رمضان.

تفقد وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وأوضاع المتقدمين لفرص العمل وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصولهم عليها، وتوفير كل سبل الراحة والمناخ الجيد في العمل لمقدمي الوظائف.

وقال وزير القوى العاملة أن ملف التوظيف من أهم الملفات التى تهتم بها الوزارة مشيداً بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين في اتاحه الفرصه للشباب للحصول علي وظيفة مناسبه تدر عليهم دخلا وتوفر لهم حياه كريمه.

أكد وزير القوي العاملة اهتمام الوزارة بعقد ملتقيات توظيف على مستوى المحافظات بصفة دورية لما لها من تأثير إيجابي في توفير فرص عمل كريمة ولائقه للشباب قائلاً قبل أن أتولى منصبي كنت أعمل نقابياً أمثل العاملين وأعلم جيداً كافة مطالبهم واحتياجاتهم والأن أمثل الحكومه وأشكر القياده السياسية التي اتاحت لي الفرصة لتحقيق توازن بين العامل والحكومة مؤكدا علي ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة للعمال باعتبارهم عصب الصناعة والتجاره .

وخلال فعاليات الملتقي كشف وزير القوي العاملة عن رقم هاتف الشخصي للحضور لإستقبال شكاوي العمال بمواقع العمل المختلفه وإيجاد حلول لها لضمان حصول العامل علي كافه حقوقه بما يضمن استقراره المعيشي والأسري.

ومن جانبه أشار الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إلى أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف بالقطاع الخاص لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته ولتحسين مستوى معيشته ، مشيراً إلى أهمية ودور التعليم الفني بإعتباره النواة الأساسية في تقدم الأمم من خلال إعداد وتأهيل الكوادر المدربة، وتوفير الأيدي الماهرة لسوق العمل لدفع عجلة التنمية وتحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.

وجه محافظ الشرقية الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات لتعاونهم الدائم والمثمر مع المحافظة للتصدي لظاهرة البطالة بتوفير 59480 فرصة عمل للشباب خلال هذا الملتقي التوظيفي.

بينما أوضح الأستاذ أحمد عبد الهادي وكيل مديرية القوي العاملة أن ملتقي التوظيف يأتي في إطار إهتمام الدولة بتوفير مظلة تأمينية واجتماعية وصحية للفئات الأولي بالرعاية في مجال التشغيل لمواجهة ظاهرة البطالة والعمل على زيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أنه خلال عامي 2021 و 2022 تم توفير 39518 فرصه عمل بالقطاع الخاص بالاضافه الي توفير 3572 فرصه عمل لقادرون بإختلاف من ذوي الهمم.

وعلى هامش فعاليات الملتقي قام وزير القوي العاملة ومحافظ الشرقية بتسليم 15 عقد لراغبي بالقطاع الخاص لراغبي العمل من ذوي الهمم ( قادرون بإختلاف ) ضمن 120 عقد مقدم من المديرية بالتعاون مع أصحاب المصانع والشركات الكبري بإعتبارهم شركاء أساسيين في البناء والتنمية.