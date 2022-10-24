المؤتمر الاقتصادى.. صندوق مصر السيادى: هدفنا تعظيم عائد الأصول غير المستغلة

جدة - نرمين السيد - قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الصناديق السيادية على مستوى العالم تخضع للعديد من القواعد، مؤكدا أن كل قطاع فى الصندوق يدار من خلال صندوق فرعى.





وأضاف سليمان، خلال جلسة "دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص"، والتى تعقد فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن هناك فرصا للقطاع الخاص من أجل الاستثمار فى الشركات المملوكة من أجل تعظيم القيمة والعائد.

وأشار إلى أن الدولة كان أمامها طريقين للتعامل مع مجمع التحرير، الأول طرحه للبيع فى مزاد وإدخال الأموال فى موازنة الدولة، والثانى تحويله إلى عملة للاستثمار أو جزء من رأس المال المشارك، من خلال الربحية وتحويله إلى عملة للاستثمار، من خلال الشراكة مع مستثمر أجنبى يدخل لأول مرة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة.

وشدد على أن الصندوق يعمل على تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة.