السيدة الأولى فى النيجر تشيد بجهود مصر لدعم وتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - وأشادت السيدة الأولى، بجهود مصر فى دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى اهتمامها الخاص بمجالات رعاية المرأة والطفولة، وتتولى رئاسة مؤسسة NOOR النيجرية، التى تهدف إلى تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز وتحسين القطاع الصحى، ودعم التعليم فى جمهورية النيجر.

وعبرت السيدة الأولى عن سعادتها لزيارتها مصر للمرة الأولى، للمشاركة فى الدورة الـ25 لمعرض ومؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى تحت عنوان "المجتمع المدنى والتنمية المستدامة"، والمقرر عقده خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2022 بمدينة الأقصر.

من ناحيته، عبر السفير المصرى عن ترحيبه بهذه الزيارة خاصة وأنها تعد الزيارة الأولى لها إلى مصر، وتطلعه بأن تشمل هذه الزيارة أنشطة أخرى بهدف التعرف على التجربة المصرية فى مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقدها للعديد من المشروعات ذات الصلة بمجالات رعاية المرأة والطفل لاسيما فى ضوء ما لمسه من فهم عميق ورغبة حقيقة منها للنهوض بأوضاع المرأة فى النيجر فضلا عن جهودها الشخصية الرائدة من خلال مؤسسة NOOR فى المجالات التنموية والأعمال الخيرية.

كما استعرض السفير المصرى، الإنجازات التى جرت على أرض مصر خلال السنوات الماضية، وأشار بشكل خاص إلى الجهود التى اتخذتها مصر على المستوى الوطنى من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، لاسيما بعد أن أصبحت المرأة فى مصر تتقلد أعلى المناصب القيادية، وتحقق أعلى درجات التمكين والمساواة.