إثباتا لحسن نية القيادة السياسية.. أمناء الحوار الوطني يعرب عن تقديره للرئيس السيسي لقرار العفو عن الناشط السياسي زياد العليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 04:30 مساءً - أبدى مجلس أمناء الحوار الوطني، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري 510 لسنة 2022، بالعفو عن الناشط السياسي، زياد العليمي، استجابةً لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع لجنة العفو الرئاسي؛ كما ثمن الحوار الوطني، جهود لجنة العفو الرئاسي المكلفة، من قِبَل رئيس الجمهورية، بتفعيل عمل اللجنة، ضمن فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 أبريل 2022، ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية، لبدء حوار وطني شامل.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المشار إليه، قد أعرب عن حرصه، على المستوى الشخصي، على الإصلاح السياسي؛ إلا أن الأولويات أجلته بعض الوقت، إلى أن تطلبته مقتضيات وأسس الجمهورية الجديدة، بحسب ما ورد الكلمة نفسها.