هشام طلعت مصطفى أمام المؤتمر الاقتصادى: TMG طورت 15 ألف فدان وأسهمت في بناء 150 ألف وحدة سكنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 04:30 مساءً -

قال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG، إن شركته طورت ما يقرب نحو 15 ألف فدان في مجال التنمية العمرانية وأسهمت في بناء 150 ألف وحدة سكنية.

وتابع رئيس مجموعة طلعت مصطفى العقارية، خلال مؤتمر مصر الاقتصادي في يومه الثاني، اليوم الاثنين، إن المشروعات العمرانية التي نفذتها الشركة تستوعب 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع، وذلك بدعم من الدولة في هذا المجال.

وأضاف مصطفى، أن الدولة أيضا استفادت بامتياز من إسناد مشروعات التطوير العقاري للشركة، والعقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة في عام 2010 لإنشاء مدينتي كان بـ9.9 مليار جنيه، والحساب الختامي لمدفوعات الشركة لصالح وزارة الإسكان عبر دفع مستحقات بـ85% من المستحقات على الشركة، بما يتخطى 60 مليار جنيه، وهو ما يؤكد مكاسب الدولة من إسناد الأراضي.

وذكر رئيس طلعت مصطفى القابضة، أن حجم المشروعات التي تم تطويرها في القاهرة يعادل مساحة عاصمة سنغافورة، مؤكدا أن الدولة مكنت القطاع الخاص من التطوير العقاري.

وقال طلعت إن كل بلاد العالم التي يوجد بها تصدير عقاري، يحصل فيها الشخص على تمويل طويل الأجل وهذا نظام معمول به فلماذا لا نفعله؟، مبينًا أن أن منظومة التطوير العقاري في حاجة إلى التطوير من أجل نهضة التمويل العقاري.

وأظهر أن نجاح التمويل العقاري في مصر، سيفتح شهية المستثمر الأجنبي لدخول مصر، وبناء مستشفيات عالمية، وبناء فنادق عالمية في مصر ومشروعات عقارية كبرى، ويستمر ذلك للأبد.

وتابع أن مصر خلال 30 عاما مقبلا، تحتاج نحو 30 مليون وحدة سكينة، وهذا استثمار ضخم، ومن أجل تحقيقه يجب الإسراع في تمكين القطاع الخاص ووضع آليات لتمكين الشركات العقارية.