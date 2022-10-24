وزير القوى العاملة يلتقى وزيرة التضامن وبحث تعزيز التعاون في ”الملفات المشتركة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،اليوم الاثنين ، بمكتبها بديوان عام الوزارة ،السيد حسن شحاته وزير القوى العاملة ، وذلك على هامش مشاركة الوزير " شحاته " في احتفالية اليوم العالمي للفتاة 2022 تحت عنوان " مشاركة الفتيات في صنع القرار ...تعليمك- مفتاح – قرارك" ..وجرى خلال اللقاء مناقشة بعض الملفات المشتركة بين "الوزارتين"،في إطار تعزيز سبل التعاون بين الجانبين من أجل توفير مظلة تأمينية للفئات الأولى بالرعاية وخلق تأثير ايجابي داخل للمجتمع المصري..

ورحبت الوزيرة القباج، بوزير القوى العاملة،وذلك في بداية كلمتها في الإحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع هيئة " بلان انترناشيونال "، والسفارة الكندية بمصر ، ،موجهة له الشكر والتقدير على حرصه على حضور الاحتفالية، وعلى استقباله الفتاة " مريم" بمكتبه ضمن مبادرة " فتيات في أدوار قيادية ".

وأكدت وزيرة التضامن إهتمام الدولة المصرية بالمرأة وبالفتيات،واستمرار وزارة التضامن في تقديم الدعم لحقوق الفتيات في الصحة والتعليم والثقافة والحماية من العنف،لافتة إلى أن الوزارة قامت باطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن مثل مبادرة "مودة"، و" المشورة الاسرية " ومن خلال مراكز حماية الفتيات من العنف والاتجار بالبشر، ولعل أهم برنامج في ذات الشأن هو برنامج " وعي " والذي يهدف الى توعية الفتيات بحقوقهن والقضاء علي السلوكيات والمعتقدات السلبية التي قد تعوق مسيرة التنمية وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ .

شارك في الاحتفالية دينيس اوبراين المدير القطري لهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، والسفير خالد البكري مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان، ونانسي عودة مستشار ورئيس قسم التنمية بالسفارة الكندية في مصر، وايمان كريم مسئول بالمجلس القومي لحقوق الانسان لذوي الاعاقة.