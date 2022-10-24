وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروعات مبادرة ” حياة كريمة” بقرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - *اللواء هشام آمنة : " حياة كريمة " أكبر مشروع قومي عملاق سيغير وجه الحياة بالريق المصرى*

*وزير التنمية المحلية : المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن وتغيير حياتهم للأفضل *

المحافظ : مبادرة فخامة رئيس الجمهورية حياة كريمة تحولت إلي فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا

- المحافظ: مبادرة "حياة كريمة" لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور .

مختار : الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أولي الريف المصري اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات للمزارعين .

في إطار زيارة لمحافظة الدقهلية .. تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عدداً من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرى مركز شربين ، حيث يضم المركز 8 وحدات محلية و26 قرية و278 عزبة وتابع ونجع لخدمة 520 ألف مواطن وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة .

وقام اللواء هشام آمنة والدكتور أيمن مختار بتفقد عدد من المباني الحكومية و المشروعات الخدمية التي تم تنفيذها بقرية الحصص بمركز شربين ضمن مبادرة حياة كريمة .

وتضمنت الجولة تفقد مبني وحدة طب الأسرة بالحصص للتأكد من جاهزيتها بالكامل بالأجهزة والمعدات والأساس اللازم للافتتاح الرئاسي واستمعا الي شرح مفصل حول كيفية تأدية الخدمة للمواطنين والمرضي .

كما تفقد " اللواء هشام آمنة" و " المحافظ " مجمع الخدمات الحكوميه والمجمع الزراعي للتأكد من جاهزيتهم بالكامل بالأساس المكتبي واستعموا الي شرح مفصل حول كيفية تلقي المواطنين للخدمة .

وايضا تفقد " وزير التنمية المحلية " و " محافظ الدقهلية" مشروع تبطين وتأهيل الترع الذي يتم تنفيذه للحفاظ علي مياه النيل من الإهدار وضمان وصول مياه الري الي كافة الأراضي الزراعية.

وخلال الجولة أكد اللواء هشام آمنة أن إجمالي عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها في قرى مركز شربين تبلغ حوالى 586 مشروعاً تم الانتهاء من حوالى 280 مشروع وجاري الانتهاء من تنفيذ 200 مشروع ويتبقى حوالى 106 مشروع جارى البدء في تنفيذها خلال الفترة المقبلة .

وقال وزير التنمية المحلية أنه يجرى في إطار المبادرة الرئاسية أيضاً تنفيذ 8 مجمعات حكومية بمركز شربين تم نهوها بالكامل واستلامها وجارى توصيل المرافق والعدادات والانتهاء من التأثيث تمهيداً لبدء التشغيل وسرعة دخولها الخدمة ، مؤكداً أن الدولة تسعى لتقديم خدمات بصورة احترافية وسريعة تليق بالمواطنين مع تبسيط وتيسير تلك الخدمات .

وأضاف " آمنة " أنه يتم تنفيذ سوق الضهرية المطور بمركز شربين بتمويل يبلغ حوالى 3.5 مليون جنيه وتجاوزت نسبة التنفيذ 50 % وتم الاتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية علي استلام السوق مطلع شهر ديسمبر القادم .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه فيما يتعلق بالقرى المرشحة لافتتاحها رسمياً خلال المرحلة المقبلة فقد تم الانتهاء من جميع الأعمال بقرية الحصص والتي تضم 106 مشروع وجارى استلام المشروعات المستهدفة والانتهاء من توصيل المرافق .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود المبذولة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز شربين ووجه اللواء هشام آمنة بتذليل أي عقبات تواجه عمليات تنفيذ باقى المشروعات المخططة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة .

وأعلن اللواء هشام آمنة عن البدء في تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقرى حياة كريمة بالمحافظات لتبدأ العمل مباشرة حيث يجرى تجهيز 332 مجمع خدمات بالأثاث بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، مشيراً إلى أنه تم تأثيث أول نموذج بالوحدة المحلية بقرية نوي بمركز شبين القناطر بالقليوبية ليكون نموذجاً يجرى تعميمه خلال الأسابيع القادمة على كافة مجمعات الخدمات بجميع المحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أنه يجرى تنفيذ 443 مشروعاً من مشروعات الإدارة المحلية ما بين أسواق مطورة ومواقف حضارية ونقاط إطفاء في كافة قرى" حياة كريمة " وسيتم الإنتهاء منها قبل مطلع عام 2023 ، لافتاً إلى أنه يجرى الآن القيام بكافة التنسيقات مع الوزارات والجهات المعنية والتدريب اللازم لضمان تشغيل مجمعات الخدمات الحكومة بعد استلامها وتأثيثها ، مشيراً إلى أنه يتم تدريب حوالى 9 آلاف من موظفي الوحدات المحلية القروية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكونوا مؤهلين للعمل في مجمعات الخدمات الحكومية الجديدة.

وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كمشروع قومى عملاق يتابعه بصورة دورية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى يهدف إلى تحسين مستوى معيشة 60 مليون مواطن مصري بقرى الريف وتغيير حياتهم إلى الأفضل .

وأضاف " آمنة " أن "حياة كريمة"، جاءت لتغير وجه الحياة على أرض المحافظات المصرية وتخدم جميع المواطنين بالقري المستهدفة ، مضيفاً ان هناك متابعة وجولات مستمرة للسيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لمشروعات " حياة كريمة " علي أرض المحافظات .

ومن جانبه أشار الدكتور أيمن مختار إلي أن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" تحولت إلي فلسفة حياة كريمة لتقديم كافة أوجه الدعم لأهلينا في مختلف قري مصر .

وأضاف " مختار " : انبثق من مبادرة حياة كريمة العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل قري الريف المصري لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفير كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.

وأكد " المحافظ " علي أن مبادرة حياة كريمة لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها وسيسطر التاريخ هذا الإنجاز العظيم بحروف من نور سيتحدث عنه أجيال وأجيال وسيظل حديث العالم لقرون .

وأكد " مختار " علي أن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولي الريف المصري اهتماماً كبيراً من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة ولأهلينا جميعا في القري وفي مقدمتهم المزارعين من خلال تبطين الترع وتطوير منظومة الري والزراعة .

وأوضح " مختار " أن مبادرة " حياة كريمة" لم تشهدها الدولة المصرية علي مر تاريخها في إطار بناء السيد الرئيس للجمهورية الجديدة فهي أبعد من كونها مبادرة تهدف إلي تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بل تهدف إلي تحسين الخدمات الحكوميه المقدمه لهم في كافة القطاعات .

وقال " المحافظ " أصبحت مبادرة "حياة كريمة" بمثابة العصا السحرية لتغيير وجه الحياة في الريف المصرى إلى الأفضل حيث حققت المبادرة طفرة غير مسبوقة فى حياة أهل الريف في ربوع مصر .

كما أشار " المحافظ " الي أن مبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية الريف المصري تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التى من شأنها أن تغير وجه الحياة فى ريف مصر نحو الأفضل , وتمثل نقلة نوعية فى مستوى معيشة سكان القرى بعد فترات طويلة من التهميش كما تعد المبادرة الأولى من نوعها التى ترتكز على تطوير الريف الذى يضم أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة قرية يسكنها 60% من سكان مصر.

واوضح " مختار " أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تحسين مستوى معيشة سكان الريف والاستثمار فى البشر وإحداث نهضة تنموية وبشرية شاملة ، من خلال توفير فرص العمل والتشغيل عبر دعم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة و التحديث الكامل للقرية المصرية ، سواء فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية من مياه نظيفة وصحة وتعليم متميز ، أو فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية من رصف الطرق وتجديد المرافق الأساسية من شبكات الكهرباء وصرف صحى وغيرها ، إضافة إلي مشروع القومي لتبطين الترع لضمان وصول مياه الري الي كافة الأراضي الزراعية والحفاظ علي المياه.