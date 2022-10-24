وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون مصنع تدوير المخلفات بالدقهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - قبل أيام من انطلاق قمة تغير المناخ COP27، افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مصنع تدوير المخلفات بقرية الحوته بمدينة المنزلة، بطاقة تصميمية تقدر بحوالى 640 طن يوميًا، لخدمة مراكز القطاع الشمالي الشرقي للمحافظة (منية النصر، الكردي، ميت سلسيل، الجمالية، المنزلة، المطرية)، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلي مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية والإعلاميين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن افتتاح المصنع يعكس توجهات مصر في تسليط الضوء على أهمية تدوير المخلفات للحد من آثار التغيرات المناخية، وخاصة فى ظل استضافة مصر لقمة تغير المناخ COP27، والتي ستسلط الضوء، لأول مرة في قمم المناخ، على إدارة المخلفات، لتقديم رسالة هامة للعالم بأن ملف المخلفات مؤثر في حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة البيئة أنه على الرغم من أن قطاعات الطاقة والنقل والبترول هم المسبب الأول لغازات الاحتباس الحراري، إلا أن المخلفات لها نسبة كبيرة أيضاً، نظراً لخروج غاز الميثان الذي يسبب الانبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أن المنظومة التي تقوم مصر بإعدادها منذ ٤ سنوات، بدعم من السيد رئيس الجمهورية، تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الدولية ومن بينها اتفاق باريس، الذي تم توقيعه في 2015 بهدف خفض الانبعاثات.

وأكدت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية تتعدى مفاهيم المصنع والأدوات والعمالة، بل تعكس فكرًا متكاملًا يشمل الجمع والتدوير والدفن وما يمكن إعادة استخدامه مرة أخرى لتحويله لموارد ذات قيمه اقتصادية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن أكثر ما يميز هذا المشروع ليس المعدات المستودرة ذات التكنولوجيات المتقدمة، ولكن الخبرات المصرية المتراكمة التي تعمل على سد الفجوات والبناء عليها، معربةً عن سعادتها بالمصنع وما يمتلكه من معدات تعمل على تنقية السماد العضوي مرة أخرى ويعطي منتجًا مطابقًا للمواصفات، بل وأفضل من المنتج المستخدم في السنوات القليلة الماضية .

وقدمت وزيرة البيئة خالص الشكر والتقدير للسيد المحافظ ووزير التنمية المحلية وجميع الشركاء في العمل البيئي من ممثلي وزارة الإنتاج الحربي والمكاتب الاستشارية العاملة بالمشروع، كذلك أثنت على دور مجلس النواب لخروج القانون الذي يعد الضامن الحقيقي لتفعيل الإدارة المتكاملة للمخلفات. كما ثمنت الوزيرة جهود الدكتور هشام الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة "ايكارو" لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وخاصة التدوير، نظراً لخبراته الكبيرة في هذا المجال. كما أشادت بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة، باعتباره الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم والتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية المنصوص عليها بقانون البيئة.