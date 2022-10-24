الرعاية الصحية: وحدة لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد بمستشفى حورس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن وحدة لتشخيص وعلاج التصلب المتعدد بمستشفى حورس التخصصى، التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر، مجهزة على أعلى مستوى وفق معايير الجودة العالمية، وتتميز بجودة الخدمات التشخيصية والرعاية الطبية بها.

وأضافت، أن وحدة التصلب المتعدد بمستشفى حورس التخصصى تضم عناية مركزة مجهزة بالكامل، وجميع التخصصات الطبية التى يحتاجها مريض التصلب المتعدد عند ظهور أعراض جديدة، وقسم للمعامل لإجراء جميع الفحوصات المعملية اللازمة، وقسم للأشعة المكون من "الرنين المغناطيسى، المقطعية، الدوبلر، x-ray، السونار"، إضافة إلى قسم للعلاج الطبيعى، وقسم لحالات الطوارئ.

واستكملت، أن الوحدة التصلب تقدم خدمات عديدة لمرضى التصلب المتعدد، تحت إشراف أمهر أطباء النفسية والعصبية المتخصصين فى تشخيص التصلب المتعدد، ومتابعة التطور الإكلينيكى للمرض، واختيار نوع العلاج المناسب.

ولفتت الهيئة، إلى أن التصلب المتعدد من الأمراض المزمنة التى تتسبب فى أعراض جسدية مختلفة، بالإضافة إلى أضرار عصبية للجهاز العصبى، تتراكم مع السنوات ومن الممكن أن تؤدى إلى الإعاقة، لافتة إلى أن التشخيص الدقيق والمبكر للمرض يسهم فى السيطرة عليه أو منع تفاقمه، وتقديم العلاج المناسب.

وتابعت: أنه يتم الانتفاع بخدمات وحدة التصلب المتعدد لمنتفعي التأمين الصحى الشامل بالأقصر، عن طريق الحجز للكشف بعيادة النفسية والعصبية بمستشفى حورس التخصصى، والتى تعمل يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، عن طريق جواب الإحالة من مركز أو وحدة طب الأسرة التابعين لها، عن طريق الاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.