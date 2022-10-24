عاجل- الرئيس يتابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعى فى توشكى والدلتا

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى استعداداً لموسم الزراعة الشتوى، ولتحقيق أعلى معدل ممكن من الإنتاج من مساحة الرقعة الزراعية العملاقة الجارى استصلاحها على مستوى الجمهورية.





جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم الإثنين، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام سويفى، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح عصام الشيخ، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح توفيق سامى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لزراعة واستصلاح الأراضى الصحراوية، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع "مستقبل مصر".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضى، خصوصا فى منطقتى توشكى بجنوب الوادي، ومشروع مستقبل مصر فى إطار الدلتا الجديدة".

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير العمل فى تلك المشروعات، بما فى ذلك البنية الأساسية من شبكة طرق ومحاور ووسائل رى حديثة ومحطات المعالجة والتغذية الكهربائية.

ووجه الرئيس بتوفير كل المعدات والآلات الزراعية الثقيلة اللازمة على أعلى مستوى بما يعزز من جهود الدولة لتطوير قطاع الإنتاج الزراعى سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل فى التخصصات المختلفة، وإنشاء مجتمعات إنتاجية وصناعية.