مجلس أمناء الحوار الوطنى يشكر الرئيس السيسي على قرار العفو عن زياد العليمى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - تقدم مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لصدور القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

وثمن الحوار الوطني جهود لجنة العفو الرئاسي المُكلفة من قِبَل رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطني شامل. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي. ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.