نجاح إعادة تشكيل عظام الجمجمة لرضيع يعاني من غلق مبكر لعظام الجمجمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - (أحمد) طفل رضيع الذي لم يتجاوز عمره عام واحد لديه جمجمة طولية الشكل.

تم تحويل أسرة الطفل من وحدة طب الأسرة التابعين لها إلى قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

وكان في استقبال الطفل فريق طبى متخصص بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام، حيث تم الكشف على الطفل وإجراء أشعة رنين وأشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد على المخ والجمجمة.

وبناء عليه تبين ضرورة التدخل السريع بإجراء جراحة عاجلة للطفل لإعادة تشكيل عظام الجمجمة نتيجة غلق مبكر لعظام الجمجمة مما أدى إلى تشوه فى عظام الجمجمة

فيما تم إدخال الرضيع إلى غرفة العمليات وتم إعادة تشكيل عظام الجمجمة بالشكل الصحيح حتى تأخذ الشكل الطبيعى السليم للطفل مع فتح الأجزاء المغلقة المبكرة من عظام الجمجمة حيث أنها تسببت فى الضغط على المخ وكانت ستؤدى إلى ضمور فى بعض أجزاء المخ مما كان يؤثر فى نمو الرضيع العقلى والبدنى

تمت العملية بنجاح، ونُقِل الطفل لقسم العناية للمتابعة وعمل أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد على المخ والجمجمة للإطمئنان علي حالته الصحية، كما سيتم متابعة الطفل خلال الشهور القادمة من الفريق الطبي المتخصص بالمستشفى حتي تصل شكل الجمجمة للطفل إلي الشكل الطبيعي تمامًا وهو الآن فى حالة جيدة

تتكلف مثل تلك العملية في القطاع الخاص أكثر من 130 ألف جنيه، وتمت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة لم تتجاوز 300 جنيه فقط

تمت العملية بنجاح باهر على يد متخصصين بقسم المخ والأعصاب بمستشفى السلام:-

⭐د/ محمد محسن أمين (مدرس إستشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، حاصل على دكتوراه جراحة المخ والأعصاب أطفال بإيطاليا- الزمالة الأوروبية فى جراحة المخ والأعصاب للأطفال -مدرس فى جامعة المنصورة)

⭐د/ محمد أمجد مطر (اخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى السلام بورسعيد)

⭐د/ علاء الحايس( نائب جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى السلام بورسعي )

????ومن فريق التخدير المتميز بمستشفى السلام :-

⭐د/ أحمد شحاتة عبد الحميد (إستشارى تخدير ورئيس قسم التخدير بمستشفى السلام)

⭐د/ أحمد الشرقاوي (اخصائى التخدير بالمستشفى)

⭐د/ شريف كراوية (اخصائى التخدير بالمستشفى)

⭐د/ محمد حمدان النجار (نائب تخدير بالمستشفى)

????ومن فريق التمريض المتميز بمستشفى السلام :-

⭐د/ محمد عاطف عبد المنعم (اخصائي تمريض)

⭐م/ سارة إسماعيل إبراهيم (فني تمريض )

????تمت العملية بمتابعة كلًا من :-

⭐د/ مصطفى شعبان (مدير فرع هيئة الرعاية الصحيه ببورسعيد)

⭐د/ أحمد حسن (نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحيه ببورسعيد)

⭐د/ محمد طه (مدير مستشفى السلام بورسعيد )