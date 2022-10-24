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السيسى يصدر قرارا جمهوريا بالعفو على ثلاثة أشخاص أبرزهم زياد العليمى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأثنين، قراراً جمهورياً للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يحمل رقم 510 لسنة 2022، بالعفو عن عقوبة السجن المقضي بها علي المحكوم عليهم في قضايا محددة، وهم:

الأول

: زياد عبد الحميد زكي العليمي "957 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم مصر القديمة".

والثاني

عمر رجب قطب رجب "1031 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ قسم كفر الدوار".

والثالث

محمد عبد العزيز محمد الجوهري خليفة، "21326 لسنة 202 جنح كفر الزيات".

وتضمنت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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