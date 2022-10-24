السفير المصري يلتقي السيدة الأولى في جمهورية النيجر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - التقى السفير سيد الصلاحي، سفير جمهورية مصر العربية لدى النيجر، السيدة الأولى في جمهورية النيجر خديجة بازوم حيث أشادت بجهود مصر في دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء واستقرار الأسرة والمجتمع، وأشارت إلى اهتمامها الخاص بمجالات رعاية المرأة والطفولة حيث تتولى رئاسة مؤسسة NOOR النيجرية، والتي تهدف إلى تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وتعزيز وتحسين القطاع الصحي، ودعم التعليم في جمهورية النيجر.

كما عبّرت السيدة الأولى عن سعادتها لقيامها بزيارة مصر للمرة الأولى، وذلك للمشاركة في الدورة الـ 25 لمعرض ومؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي تحت عنوان "المجتمع المدني والتنمية المستدامة"، والمُقرر عقده خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2022 بمدينة الأقصر.

من جانبه، عبّر السفير المصري عن ترحيبه بهذه الزيارة خاصةً وأنها تعدُّ الزيارة الأولى لسيادتها إلى مصر كما عبر عن تطلعه بأن تشمل هذه الزيارة أنشطة أخرى بهدف التعرف على التجربة المصرية في مجال دعم وتمكين المرأة، وتفقدها للعديد من المشروعات ذات الصلة بمجالات رعاية المرأة والطفل لاسيما في ضوء ما لمسه من فهم عميق ورغبة حقيقة من سيادتها للنهوض بأوضاع المرأة في النيجر فضلاً عن جهودها الشخصية الرائدة من خلال مؤسسة NOOR في المجالات التنموية والأعمال الخيرية.

كما استعرض السفير المصري الإنجازات التي تمت على أرض مصر خلال السنوات الماضية، وأشار بشكل خاص إلى الجهود التي اتخذتها مصر على المستوى الوطني من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً إلى جانب توفير كل أوجه الرعاية والحماية لها، لاسيما بعد أن أصبحت المرأة في مصر تتقلد أعلى المناصب القيادية، وتحقق أعلى درجات التمكين والمساواة.