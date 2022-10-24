إيطاليا: مصممون على تعزيز التعاون مع مصر في القضايا كافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم /الاثنين/، عن الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تمنياته للحكومة الإيطالية بالتوفيق في عملها.

وكتبت ميلوني- في تغريدة على منصة "تويتر": "نحن نهتم باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، ومصممون على تعزيز تعاوننا الثنائي في قضايا حاسمة مثل أمن الطاقة والبيئة وغيرها".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد هنأ رئيسة الوزراء الإيطالية، في رسالة؛ بمناسبة توليها رئاسة الحكومة الجديدة، متمنيًا لها خالص التوفيق في قيادة إيطاليا الصديقة نحو المستقبل الذي يتسق مع حضارة وتاريخ هذا البلد العريق.